La signatura d'hipoteques a Catalunya torna a taxes positives amb una pujada del 28,9% a l'abril

BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges a Catalunya a l'abril ha pujat un 28,9% respecte al mateix mes de l'any anterior (davant la pujada del 28,03% a nivell nacional), després de sortir de taxes negatives i sumar un total de 5.785 operacions. Si es compara amb el mes anterior, l'ascens en la comunitat ha estat del 10,59%, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

A Catalunya es van prestar 915,94 milions d'euros per a la constitució d'hipoteques sobre habitatges a l'abril, un 30,98% més del capital prestat que fa un any. Comparat amb el mes anterior, el capital prestat per constituir hipoteques va pujar un 14,92%

Atenent al total de finques, es van constituir un total de 6.936 hipoteques a la regió, amb un desemborsament de capital d'1.251,21 milions d'euros. D'elles, 27 van ser sobre finques rústiques i 6.909 sobre urbanes.

De les 6.909 hipoteques constituïdes sobre finques urbanes a l'abril a Catalunya, 5.785 van ser sobre habitatges; 32 solars i 1.092 d'un altre tipus.

El nombre d'operacions que van canviar d'entitat (subrogacions al creditor) va ser de 41 i en 0 hipoteques va canviar el titular del bé hipotecat (subrogacions al deutor). De les 1.862 hipoteques amb canvis en les seves condicions, 1.821 van ser per novació.

Per contra, es van cancel·lar 8.006 préstecs sobre finques a Catalunya. D'elles 5.854 van correspondre a habitatges, 58 a finques rústiques, 1.987 a urbanes i 107 a solars.

DADES PER CCAA

Per comunitats autònomes, la signatura d'hipoteques va créixer en totes les regions amb País Basc (+48,92%), Castella-La Manxa (+42,54%) i Comunitat Valenciana (+38,87%) al capdavant, excepte a l'Aragó i Extremadura que es van anotar una caigudes del 16,79% i del 14,41%, respectivament.

En quant a l'import prestat, va augmentar en totes les comunitats amb Cantàbria (+56,87%), Castella-La Manxa (+53,49%) i Astúries (+46,49%) marcant els millors registres, excepte a l'Aragó, on es va reduir un 11,55%.