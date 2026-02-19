La signatura d'hipoteques puja al desembre un 25% i encadena divuit mesos d'ascensos

BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges a Catalunya ha augmentat un 25% al desembre respecte al mateix mes de l'any anterior (en relació amb una pujada del 17,4% en àmbit espanyol), fins a sumar un total de 6.464 operacions i encadena divuit mesos de creixement.
A Catalunya es van prestar 1.258,11 milions d'euros per a la constitució d'hipoteques sobre habitatges al desembre, un 41,88% més del capital prestat que fa un any i, comparat amb el mes anterior, el capital prestat per constituir hipoteques va baixar un 9,2%.
Atenent el total de finques, es van constituir un total de 7.916 hipoteques a Catalunya, amb un desemborsament de capital de 1.683,97 milions d'euros i, d'aquestes, 47 van ser sobre finques rústiques i 7.869 sobre urbanes.
De les 7.869 hipoteques constituïdes sobre finques urbanes al desembre a Catalunya, 6.464 van ser sobre habitatges; 42 en solars i 1.363 en un altre tipus.
El nombre d'operacions que van canviar d'entitat (subrogacions al creditor) va ser de 80 i en 326 hipoteques va canviar el titular del bé hipotecat (subrogacions al deutor) i, de les 1.327 hipoteques amb canvis en les seves condicions, 921 van ser per novació.
Per contra, es van cancel·lar 7.277 préstecs sobre finques a Catalunya: d'aquestes 5.489 van correspondre a habitatges, 76 a finques rústiques, 1.640 a urbanes i 72 sobre solars.
DADES PER COMUNITATS AUTÒNOMES
Per comunitats, la signatura d'hipoteques va tenir un increment a totes les autonomies amb La Rioja (+35,29%), Castella-la Manxa (+30,61%) i les Canàries (+29,06%) al capdavant, excepte Astúries amb una caiguda del 4,07%.
Quant a l'import prestat, va augmentar a totes les comunitats amb Cantàbria (+60,54%), les Canàries (+51,89%) i Navarra (+46,05%) amb els ascensos més destacats, i Múrcia, (+7,05%), Madrid (+20,25%) i Aragó (+20,29%) al costat contrari.