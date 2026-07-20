La signatura d'hipoteques a Catalunya puja un 9,3% al maig, tot i que es ralenteix respecte al mes anterior

DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS - Arxiu
BARCELONA 20 jul. (EUROPA PRESS) -
El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges a Catalunya ha augmentat un 9,3% al maig comparat amb el mateix mes de l'any anterior (respecte a una baixada del 0,09% a nivell espanyol), fins a sumar un total de 7.537 operacions, tot i que es ralenteix en relació amb el mes anterior, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
A Catalunya es van prestar 1.528,34 milions d'euros per a la constitució d'hipoteques sobre habitatges al maig, un 21,94% més del capital prestat que fa un any i, comparat amb el mes anterior, el capital prestat per constituir hipoteques va pujar un 4,4%.
Atenent el total de finques, es van constituir un total de 9.606 hipoteques a Catalunya, amb un desemborsament de capital de 1.865,4 milions d'euros, de les quals 34 van ser sobre finques rústiques i 9.572 sobre urbanes.
De les 9.572 hipoteques constituïdes sobre finques urbanes al maig a Catalunya, 7.537 van ser sobre habitatges; 45 en solars i 1.990 en altres tipus.
El nombre d'operacions que van canviar d'entitat (subrogacions al creditor) va ser de 87 i en 306 hipoteques va canviar el titular del bé hipotecat (subrogacions al deutor) i, de les 1.494 hipoteques amb canvis en les condicions, 1.101 van ser per novació.
Per contra, es van cancel·lar 8.154 préstecs sobre finques a Catalunya, dels quals 6.249 van correspondre a habitatges, 67 a finques rústiques, 1.761 a urbanes i 77 sobre solars.
DADES PER COMUNITATS
Per comunitats, on es va comportar millor el mercat de les hipoteques en comparació amb l'any anterior va ser a Navarra (+33,52%), les Canàries (+16,52%) i Catalunya (+9,30%), mentre que les autonomies que van marcar els pitjors registres van ser les Balears seguida de Cantàbria i Múrcia amb caigudes del 19,55%, el 17,91% i el 13,25%, respectivament.
Quant a l'import prestat, on es va comportar millor va ser a les Canàries, Navarra i Catalunya amb pujades respectivament del 46,26%, el 31,31% i el 21,94%, mentre que l'import prestat es va reduir a Cantàbria un 17,21%, seguida de Múrcia (-6,29%) i Aragó (-5,95%).