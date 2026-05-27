La signatura d'hipoteques a Catalunya puja un 15% al març, tot i que es ralenteix respecte al mes anterior

BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -
El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges a Catalunya ha crescut un 15% al març en comparació amb el mateix mes de l'any anterior (respecte a una pujada del 9,03% a nivell espanyol), fins a sumar un total de 8.663 operacions, tot i que es ralenteix respecte al mes anterior, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
A Catalunya es van prestar 1.627,04 milions d'euros per a la constitució d'hipoteques sobre habitatges al març, un 22,99% més del capital prestat que fa un any i, comparat amb el mes anterior, el capital prestat per constituir hipoteques va pujar un 0,7%.
Atenent el total de finques, es van constituir un total de 10.386 hipoteques a la comunitat, amb un desemborsament de capital de 2.182,5 milions d'euros i, de les quals, 46 van ser sobre finques rústiques i 10.340 sobre urbanes.
De les 10.340 hipoteques constituïdes sobre finques urbanes al març a Catalunya, 8.663 van ser sobre habitatges; 46 en solars i 1.631 en un altre tipus.
El nombre d'operacions que van canviar d'entitat (subrogacions al creditor) va ser de 115 i en 374 hipoteques va canviar el titular del be hipotecat (subrogacions al deutor) i, de les 1.733 hipoteques amb canvis en les seves condicions, 1.244 van ser per novació.
Per contra, es van cancel·lar 10.481 préstecs sobre finques a Catalunya, de les quals 7.908 van correspondre a habitatges, 100 a finques rústiques, 2.379 a urbanes i 94 sobre solars.
DADES PER COMUNITATS
Per comunitats, on es va comportar millor el mercat de les hipoteques en comparació amb l'any anterior va ser a Navarra (+60,41%), Aragó (+45,45%) i Madrid (+19,13%), mentre que les autonomies que van marcar un pitjor registre van ser Galícia seguida de Castella i Lleó i el País Basc amb caigudes del 20,71%, el 16,64% i el 12,33%, respectivament.
Quant a l'import prestat, va augmentar a totes les comunitats amb Navarra (+65,39%), Aragó (+56,28%) i Cantàbria (+38,25%) amb els millors registres, excepte al País Basc, on es va reduir un 0,7%.