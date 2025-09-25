La signatura d'hipoteques a Catalunya creix un 25,7% al juliol

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges a Catalunya ha pujat un 25,7% al juliol en comparació amb el mateix mes de l'any anterior (respecte a una pujada del 25,02% a nivell espanyol), fins a sumar un total de 8.406 operacions, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
A Catalunya es van prestar 1.589,85 milions d'euros per a la constitució d'hipoteques sobre habitatges al juliol, un 40,74% més del capital prestat que fa un any i, comparat amb el mes anterior, el capital prestat per constituir hipoteques va pujar un 22%.
Atenent el total de les finques, es van constituir un total de 10.270 hipoteques a Catalunya, amb un desemborsament de capital de 2.122,81 milions d'euros i, d'aquestes, 38 van ser sobre finques rústiques i 10.232 sobre urbanes.
De les 10.232 hipoteques constituïdes sobre finques urbanes al juliol a Catalunya, 8.406 van ser sobre habitatges; 35 en solars i 1.791 en altres tipus.
El nombre d'operacions que van canviar d'entitat (subrogacions al creditor) va ser de 146 i en 432 hipoteques va canviar el titular del bé hipotecat (subrogacions al deutor) i, de les 2.095 hipoteques amb canvis en les condicions, 1.517 van ser per novació.
Per contra, es van cancel·lar 8.596 préstecs sobre finques a Catalunya i, d'aquests, 6.535 van correspondre a habitatges, 90 a finques rústiques, 1.898 a urbanes i 73 sobre solars.
DADES PER COMUNITATS
Per comunitats, la signatura d'hipoteques va registrar un creixement a totes les autonomies amb Aragó (+79,72%), La Rioja (+45,00%) i les Canàries (+43,40%) al capdavant, excepte Navarra amb una caiguda del 2,36%.
Quant a l'import prestat, va augmentar a totes les comunitats amb Aragó (+114,12%), La Rioja (+59,01%) i Cantàbria (+54,14%) amb els ascensos més destacats, i Extremadura, (+11,38%), Galícia (+12,69%) i Madrid (+15,17%) al costat contrari.