La signatura d'hipoteques a Catalunya creix un 14,5% al gener, tot i que es ralenteix respecte al mes anterior

BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -

El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges a Catalunya ha augmentat un 14,5% al gener respecte al mateix mes de l'any anterior (en relació amb una pujada de l'11,03% a nivell espanyol), fins a sumar un total de 6.936 operacions, tot i que es ralenteix respecte al mes anterior, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

A Catalunya es van prestar 1.199,56 milions d'euros per a la constitució d'hipoteques sobre habitatges al gener, un 20,58% més del capital prestat que fa un any; comparat amb el mes anterior, el capital prestat per constituir hipoteques va pujar un 36,4%

Atenent al total de finques, es van constituir un total de 8.417 hipoteques a Catalunya, amb un desemborsament de capital de 1.664,11 milions d'euros i, d'aquestes operacions, 69 van ser sobre finques rústiques i 8.348 sobre urbanes.

De les 8.348 hipoteques constituïdes sobre finques urbanes al gener a Catalunya, 6.936 van ser d'habitatges; 28 de solars i 1.384 d'altres.

El nombre d'operacions que van canviar d'entitat (subrogacions al creditor) va ser de 151 i en 341 hipoteques va canviar el titular del bé hipotecat (subrogacions al deutor) i, de les 1.879 hipoteques amb canvis en les seves condicions, 1.387 van ser per novació.

Per contra, es van cancel·lar 7.835 préstecs sobre finques a Catalunya, de les quals 5.821 van correspondre a habitatges, 80 a finques rústiques, 1.852 a urbanes i 82 sobre solars.

DADES PER COMUNITATS

Per comunitats, la signatura d'hipoteques va augmentar a totes les autonomies amb La Rioja (+65,88%), les Canàries (+43,29%) i Aragó (+41,32%) al capdavant, excepte a Madrid i Galícia que es van anotar unes caigudes del 29,11% i del 2,31%, respectivament.

Quant a l'import prestat, va augmentar a totes les comunitats amb La Rioja (+82,51%), Múrcia (+75,70%) i les Balears (+63,42%) anotant els creixements més importants, i Galícia, (+4,81%), Madrid (+4,81%) i Navarra (+8,88%) al costat contrari.