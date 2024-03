La signatura d'hipoteques a Catalunya continua en taxes negatives amb una caiguda del 14,1% al gener

BARCELONA, 26 març (EUROPA PRESS) -

El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges a Catalunya al gener ha caigut un 14,1% respecte al mateix mes de l'any anterior (davant una baixada del 10,32% a nivell nacional), fins a un total de 5.927 operacions, encara que la taxa interanual millora respecte a l'anotada el mes anterior, amb 10,06 punts més, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

A Catalunya es van prestar 963,11 milions d'euros per la constitució d'hipoteques sobre habitatges al gener, un 11,56% menys del capital prestat que fa un any. Comparat amb el mes anterior, el capital prestat per constituir hipoteques va pujar un 45,73%

Atenent al total de finques, es van constituir un total de 7.427 hipoteques a la regió, amb un desemborsament de capital d'1.391,66 milions d'euros. D'elles, 52 van ser sobre finques rústiques i 7.375 sobre urbanes.

De les 7.375 hipoteques constituïdes sobre finques urbanes al gener a Catalunya, 5.927 van ser sobre habitatges; 104 en solars i 1.344 en un altre tipus.

El nombre d'operacions que van canviar d'entitat (subrogacions al creditor) va ser de 322 i en 48 hipoteques va canviar el titular del ben hipotecat (subrogacions al deutor). De les 1.519 hipoteques amb canvis en les seves condicions, 1.149 van ser per novació.

Per contra, es van cancel·lar 7.695 préstecs sobre finques a Catalunya. D'ells, 5.842 van correspondre a habitatges, 79 a finques rústiques, 1.623 a urbanes i 151 sobre solars.

DADES PER CCAA

Per comunitats autònomes, on es va comportar millor el mercat de les hipoteques en comparació de l'any anterior va ser a Madrid (+13,24%), Galícia (+8,95%) i Aragó (+5,92%), mentre que les comunitats que van marcar un pitjor registre van ser Astúries seguida de Navarra i Cantàbria amb caigudes del 30,61%, 22,57% i 20,61%, respectivament.

En quant a l'import prestat, la xifra va descendir en totes les comunitats autònomes excepte a Aragó amb un augment de l'import prestat del 7,19% i Galícia amb un 1,5% més. Quant a la resta, Balears (-31,37%), Cantàbria (-27,91%) i Navarra (-27,01%) encapçalen els descensos .

