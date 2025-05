La signatura d'hipoteques a Catalunya continua creixent al març, un 44%, i suma deu mesos de pujades

BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -

El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges a Catalunya ha pujat un 44% al març respecte al mateix mes de l'any anterior (amb un augment del 44,5% a nivell espanyol), fins a sumar un total de 7.503 operacions i encadena deu mesos de creixement.

Si es compara amb el mes anterior, l'ascens en aquest tipus d'operacions ha estat del 2,3%, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

A Catalunya es van prestar 1.317,7 milions d'euros per a la constitució d'hipoteques sobre habitatges al març, un 66,04% més de capital prestat que fa un any i, comparat amb el mes anterior, el capital prestat per constituir hipoteques va pujar un 2,2%

Atenent el total de finques, es van constituir un total de 9.192 hipoteques a Catalunya, amb un desemborsament de capital de 1.720,5 milions d'euros i, d'aquestes, 51 van ser sobre finques rústiques i 9.141 sobre urbanes.

De les 9.141 hipoteques constituïdes sobre finques urbanes al març a Catalunya, 7.503 van ser sobre habitatges; 43 sobre solars i 1.595 en un altre tipus.

El nombre d'operacions que van canviar d'entitat (subrogacions al creditor) va ser de 156 i el 820 hipoteques va canviar el titular del bé hipotecat (subrogacions al deutor); de les 2.460 hipoteques amb canvis en les seves condicions, 1.484 van ser per novació.

Per contra, es van cancel·lar 8.832 préstecs sobre finques a Catalunya i, d'aquests, 6.601 van correspondre a habitatges, 71 a finques rústiques, 2.095 a urbanes i 65 sobre solars.

DADES PER COMUNITATS AUTÒNOMES

Per comunitats, la signatura d'hipoteques va augmentar a totes les autonomies amb Galícia (+99,06%), Castella i Lleó (+98,45%) i Astúries (+75,21%) al capdavant, excepte a Navarra amb una caiguda del 12,15%.

Quant a l'import prestat, va augmentar a totes les comunitats amb Castella i Lleó (+169,49%), Andalusia (+77,56%) i Astúries (+76,62%) amb els ascensos més destacats, i Navarra, (+19,36%), Aragó (+26,49%) i Extremadura (+45,93%) al costat contrari.