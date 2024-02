La signatura d'hipoteques a Catalunya cau un 24,16% interanual al desembre i millora respecte al mes anterior

BARCELONA, 22 febr. (EUROPA PRESS) -

El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges a Catalunya al desembre ha descendit un 24,16% respecte al mateix mes de l'any anterior (enfront d'una baixada del 17,03% a nivell estatal), fins a un total de 4.046 operacions, tot i que la taxa interanual millora respecte a l'anotada el mes anterior, amb 3,08 punts més, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

A Catalunya es van prestar 660,88 milions d'euros per a la constitució d'hipoteques sobre habitatges al desembre, un 24,6% menys del capital prestat que fa un any. Comparat amb el mes anterior, el capital prestat per constituir hipoteques ha baixat un 19,04%.

Atenent al total de finques, es van constituir un total de 5.206 hipoteques a la regió, amb un desemborsament de capital de 944,3 milions d'euros, de les quals 42 van ser sobre finques rústiques i 5.164 sobre urbanes.

De les 5.164 hipoteques constituïdes sobre finques urbanes al desembre a Catalunya, 4.046 van ser sobre habitatges; 39 en solars i 1.079 en un altre tipus.

El nombre d'operacions que van canviar d'entitat (subrogacions al creditor) va ser de 203 i en 72 hipoteques va canviar el titular del bé hipotecat (subrogacions al deutor). De les 1.145 hipoteques amb canvis en les seves condicions, 870 van ser per novació.

Per contra, es van cancel·lar 5.520 préstecs sobre finques a Catalunya, de les quals 4.216 van correspondre a habitatges, 54 a finques rústiques, 1.185 a urbanes i 65 sobre solars.

DADES PER CCAA

Per comunitats autònomes, el nombre d'hipoteques subscrites va caure en totes les comunitats autònomes respecte a l'any anterior excepte a Madrid on la signatura d'hipoteques va créixer un 19,6%% i a Castella i Lleó amb un 1,22% més. En la resta, les caigudes més importants les va anotar Múrcia (-39,72%) seguida de La Rioja (-34,50%) i Aragó (-33,41%).

Quant a l'import prestat, la xifra va experimentar una reducció en totes les comunitats autònomes excepte a Castella i Lleó amb un augment de l'import prestat del 9,38% i Astúries amb un 4,01% més. Quant a la resta, Múrcia (-42,12%), La Rioja (-37,57%) i les Balears (-33,39%) encapçalen les baixades.