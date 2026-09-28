La signatura d'hipoteques a Catalunya augmenta un 4,9% al juliol

BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges a Catalunya ha crescut un 4,9% al juliol respecte al mateix mes de l'any anterior (respecte a una baixada del 3,49% a tot Espanya), fins a sumar un total de 8.858 operacions, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
A Catalunya es van prestar 1.736,22 milions d'euros per a la constitució d'hipoteques sobre habitatges al juliol, un 9,9% més del capital prestat que fa un any i, comparat amb el mes anterior, el capital prestat per constituir hipoteques va pujar un 10,7%
Atenent el total de finques, es van constituir un total d'11.169 hipoteques a Catalunya, amb un desemborsament de capital de 2.448,86 milions d'euros i, d'aquestes, 73 van ser sobre finques rústiques i 11.096 sobre urbanes.
De les 11.096 hipoteques constituïdes sobre finques urbanes al juliol a Catalunya, 8.858 van ser sobre habitatges; 45 sobre solars i 2.193 d'altres tipus.
El nombre d'operacions que van canviar d'entitat (subrogacions al creditor) va ser de 92 i en 420 hipoteques va canviar el titular del bé hipotecat (subrogacions al deutor) i, de les 1.790 hipoteques amb canvis en les condicions, 1.278 van ser per novació.
Per contra, es van cancel·lar 8.675 préstecs sobre finques a Catalunya i, d'aquestes, 6.760 van correspondre a habitatges, 108 a finques rústiques, 1.675 a urbanes i 132 sobre solars.
DADES PER COMUNITATS
Per comunitats autònomes, on es va comportar millor el mercat de les hipoteques en comparació amb l'any anterior va ser a les Balears (+8,59%), Astúries (+8,06%) i Galícia (+7,11%), mentre que les comunitats que van marcar el pitjor registre van ser Cantàbria seguida d'Aragó i La Rioja amb caigudes del 26,89%, el 20,51% i el 19,66%, respectivament.
Quant a l'import prestat, on es va comportar millor va ser a Galícia, Astúries i Múrcia amb pujades respectivament del 19,76%, el 17,13% i el 16,62%, mentre que l'import prestat es va reduir a Cantàbria un 14,13%, seguit del País Basc (-11,96%) i La Rioja (-10,14%).