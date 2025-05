Siemens trasllada les seves oficines de Barcelona a Torre Diagonal One

BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -

El grup alemany d'enginyeria Siemens ha anunciat que traslladarà la seva seu de Barcelona a Torre Diagonal One, que destaca per una arquitectura avantguardista, les vistes al mar i la seva ubicació al districte 22@, en una operació assessorada per Forcadell i que coincideix amb els seus 130 anys d'història a Espanya.

En un comunicat aquest dilluns, Siemens ha destacat que aquest canvi "ofereix un espai de treball únic amb el qual atreure i fidelitzar talent", i ha afegit que també mantindrà una rellevant presència a Cornellà de Llobregat (Barcelona), on Siemens Mobility continuarà present amb les seves oficines i la fàbrica de components ferroviaris.

Torre Diagonal One és un espai d'oficines compromès amb el medi ambient pel seu disseny sostenible, a més de disposar d'una infraestructura que ofereix la màxima connectivitat, dos factors que s'alineen amb el compromís de Siemens de ser 'carbó neutral' el 2030 i en plena expansió del teletreball.