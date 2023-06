El 'sí' de Vox al PP, imprescindible per prendre al PSOE els ajuntaments de Toledo, Guadalajara, Burgos i Valladolid

Els populars podran governar dotze capitals de província més com a partit més votat, tot i que necessitaran suports per governar



MADRID, 4 juny (EUROPA PRESS) -

El vot a favor de Vox és imprescindible perquè el Partit Popular pugui arrabassar al PSOE l'Alcaldia de les ciutats de Toledo, Guadalajara, Burgos i Valladolid dissabte que ve dia 17, mentre que els populars també es podran fer amb dotze capitals de província més, on han estat el partit més votat, però hauran de buscar pactes per tirar endavant els seus projectes durant la legislatura.

El PP va ser el partit amb més suport a les urnes diumenge passat amb set milions de vots en contrast amb els 6,3 milions del PSOE. No obstant això, està obligat a buscar acords per apuntalar molts mandats de capitals de província, on no ha obtingut majoria absoluta.

Els casos més clars són els de Toledo, Guadalajara, Burgos i Valladolid, on el partit més votat ha estat el PSOE, però la suma de PP i Vox supera la majoria absoluta i podria desbancar els socialistes.

La mateixa situació es dona en altres ciutats importants on els socialistes han estat els més votats, però podrien perdre les Alcaldies si PP i Vox arriben a un pacte, com Alcalá de Henares (Madrid) o Talavera de la Reina (Toledo).

En canvi, si no arriben a un acord, l'Alcaldia seria per als candidats del PSOE, ja que la llei estableix que si cap candidat assoleix la majoria absoluta en una primera votació, se celebraria una segona volta en la qual és proclamat el més votat en les eleccions.

Aquesta condició juga, en canvi, a favor del PP a dotze capitals de província més, on la seva llista ha estat la més votada. En aquests casos, els candidats populars podrien ser investits en segona volta si abans no tanquen pactes amb Vox per assegurar-se la majoria absoluta.

Es tracta de les ciutats de Huelva i Sevilla a Andalusia; les tres províncies valencianes, Alacant, València i Castelló; Ciudad Real i Albacete a Castella-la Manxa; Càceres a Extremadura, Segòvia a Castella i Lleó; Palma de Mallorca; i les aragoneses Osca i Saragossa.

No obstant això, aquests alcaldes del PP sí que estaran obligats després a buscar el suport de Vox o d'altres grups durant tota la legislatura per tirar endavant els seus projectes.

CEUTA I JAÉN, PENDENTS DE PACTES

Un cas particular és el de Ceuta, on el PP ha estat el guanyador de les eleccions, però Juan Vivas ja ha avançat que no té voluntat d'arribar a cap acord amb Vox i ha obert la porta a pactes amb els socialistes o amb les formacions localistes.

La situació també és incerta a Jaén, on el PSOE ha estat el partit més votat, però empata a regidors amb el PP, de manera que es podria fer amb l'Alcaldia el partit que aconsegueixi el suport de la regional 'Jaén Mereix Més'.

Els populars no tindran, en canvi, cap problema a les capitals de província on han assolit la majoria absoluta: Madrid, Cadis, Màlaga, Còrdova, Granada, Almeria, Múrcia, Badajoz, Teruel, Salamanca, Logronyo, Oviedo, Santander i Melilla.