Shoptalk Europe 2026 preveu superar els 4.500 professionals i 180 ponents

BARCELONA 21 abr. (EUROPA PRESS) -
L'edició 2026 de Shoptalk Europe preveu superar els 4.500 professionals i els 180 ponents, en una edició que se centrarà en la intel·ligència artificial i el consum, informa l'organització en un comunicat aquest dimarts.
La trobada se celebrarà del 9 a l'11 de juny al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, i està prevista l'assistència de directius d'empreses com Zalando o Sephora, entre d'altres.
La presidenta global de Shoptalk, Zian Daniell Widger, ha explicat que el saló és "un espai per intercanviar idees, afrontar els canvis disruptius i donar forma al futur".
La voluntat de l'organització és "afavorir l'intercanvi de coneixement" entre els actors del sector, que ha dit que afronten desafiaments conjunts.
El programa inclourà sessions sobre lideratge empresarial, comerç digital i estratègies omnicanal, a més de donar visibilitat a start-ups i companyies tecnològiques que desenvolupen solucions per al sector.