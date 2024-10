Shlomo Ben-Ami defensa la tasca de la FINUL i demana aturar la "matança" d'una guerra sense sentit

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -

L'exministre d'Afers Exteriors d'Israel Shlomo Ben-Ami ha coincidit amb el president espanyol, Pedro Sánchez, en la permanència de la Força Interina de les Nacions Unides al Líban (FINUL) i ha instat a aturar la "matança" d'una guerra sense sentit, en les seves paraules.

Sánchez ha defensat aquest dilluns en les jornades 'World in Progress Barcelona', organitzades pel grup Prisa a Barcelona, la tasca de la FINUL i ha respost al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que "no hi haurà retirada".

Ben-Ami ha participat en el mateix fòrum i, en unes declaracions als mitjans de comunicació, ha defensat les declaracions del president espanyol: "Em sembla molt bé que la FINUL no es retiri, em sembla molt bé, jo crec que Netanyahu va fer aquesta proposta no com quelcom formal, sinó com dient, bé, si volen estar més ben protegits en una guerra en la qual regna la confusió..."

En la seva opinió, els membres de la FINUL "tenen una missió, l'han de complir i Israel ha de fer tots els esforços per evitar baixes en una força internacional".

"El gran somni de la pau a l'Orient Mitjà està lluny, a parer meu, però el que hem de veure ara són passos immediats d'estabilització, que s'aturi l'ofensiva a Gaza, jo crec que aquesta ofensiva israeliana a Gaza fa temps que hauria d'haver parat", ha dit.

En la seva opinió, Netanyahu manté l'ofensiva sense un objectiu polític, ja que "les guerres es guanyen o es perden no al camp de batalla, sinó en l'acord polític i aquí és on Netanyahu falla i cal aturar la guerra i això és el que reclama la majoria dels israelians".

Shlomo Ben-Ami ha recordat que Netanyahu "té majoria parlamentària i aquestes majories parlamentàries no es poden combatre al Parlament, només es poden combatre al carrer, amb la gent manifestant-se, però aquesta guerra s'ha d'acabar, la de Gaza, ja és massa".

PROCÉS POLÍTIC

Creu que, quan la guerra s'acabi i tornin els ostatges es pot començar un procés polític per "estabilitzar la situació i la guerra s'acabarà immediatament al nord perquè Hezbollah ha lligat una cosa a l'altra".

Ha reiterat que després de 20 anys de negociacions no veu la solució dels dos estats com a immediata: "Però si més no aturarem la matança, aturarem la guerra, això és possible, començant per frenar l'ofensiva israeliana, que ja no té cap sentit, l'ofensiva israeliana".