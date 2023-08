Shenzhen Airlines de Xinesa inaugura aquest dilluns una nova ruta directa Barcelona-Shenzen

Collboni defensa l'ampliació de l'Aeroport del Prat per "créixer en vols directes intercontinentals"



BARCELONA, 28 ago. (EUROPA PRESS) -

Shenzhen Airlines ha inaugurat aquest dilluns una nova ruta directa Barcelona-Shenzhen, que ha enlairat a les 00.05 de la nit de la ciutat xinesa i ha aterrat a la capital catalana les 08.05 hores, i que operarà els dilluns i els divendres amb un Airbus 330 distribuït en tres classes: Business, Premium Economy i Economy.

La nova ruta s'ha presentat aquest mateix dilluns en un acte d'inauguració en l'Aeroport de Barcelona-El Prat, amb la directora de la infraestructura aeroportuària, Eva Valenzuela; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el cònsol general en funcions de Xinesa a Barcelona, Hu Aimin; i el vicepresident de Shenzhen Airlines, Zhou Zhiwei.

Des de l'Aeroport del Prat els vols enlairaran a les 11.30 hores per arribar a Shenzhen a les 7.00 de l'endemà, i els vols de tornada sortiran de la ciutat xinesa a les 00.05 de la nit per aterrar a la capital catalana a les 08.05 del mateix dia.

Els horaris busquen beneficiar tant al passatger d'empresa com al passatger vacacional amb connexions dins de Xina i també connexions internacionals a les principals ciutats asiàtiques.

Shenzhen Airlines és una aerolínia xinesa amb seu a l'Aeroport de Shenzhen, al delta del riu Pearl, al sud de Xina, que opera en vuit sucursals a Guangzhou, Nanning, Wuxi, Shenyang, Zhenzhou, Yunnan, Shangdong i Jiangsu, una xarxa que cobreix les regions del sud, est i nord-est del país asiàtic.

"UN AEROPORT A l'ALTURA"

Collboni ha celebrat que, amb la nova ruta, s'inaugura "un nou canal d'oportunitats" per a Barcelona, ha destacat la col·laboració entre ambdues ciutats i la seva connexió emocional i d'interès cultural --ha dit--, i ha assegurat que aquest vol suposarà un salt d'escala per a Shenzhen i Barcelona.

A més, ha aprofitat la seva intervenció per reclamar "un aeroport a l'altura de l'ambició de Barcelona i Catalunya" i per això ha insistit en la necessitat de treballar per tenir un aeroport que faci possible créixer en vols directes intercontinentals, ha apuntat.

Valenzuela s'ha mostrat "convençuda de la prosperitat que aquesta nova connexió oferirà a ambdues ciutats, ha destacat la consolidació de Barcelona com un 'hub', i ha celebrat el privilegi que per a ella suposa que Shenzhen Airlines operi a l'Aeroport del Prat.

REFORÇ DE LA COL·LABORACIÓ

L'alcalde de Shenzhen, Qin Weizhong, que ha participat en l'acte mitjançant un vídeo gravat, ha destacat les similituds entre Shenzhen i Barcelona, i ha assegurat que la nova ruta serà un "punt de partida per aprofundir en la col·laboració" entre ambdues ciutats, i ha convidat als barcelonins a visitar la ciutat xinesa.

Aimin ha posat en valor la cooperació i els intercanvis "més amigables i propers" entre Shenzhen i Barcelona --coincidint amb l'agermanament entre les ciutats des de 2001 i amb els 50 anys de l'inici de les relacions diplomàtiques entre Xinesa i Espanya--, i ha assegurat que el vol directe facilitarà l'intercanvi personal i impulsarà les cooperacions bilaterals.

RELACIONS "SÒLIDES" ENTRE XINA I ESPANYA

A l'acte d'inauguració també han participat el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Marc Sanglas; i el vicepresident de la Cambra de Comerç, Antoni Fitó.

Prieto ha recalcat que l'Aeroport de Barcelona "ha de tenir instal·lacions i capacitat adequades" per desenvolupar el seu paper: en aquest sentit, ha dit que aquesta nova ruta els apropa aquest objectiu, i ha qualificat les relacions i les aliances entre Xina i Espanya com a sòlides.

Sanglas ha assegurat que aquesta nova connexió internacional "és un èxit per a Catalunya" i ha posat en valor el mercat xinès, un mercat del que ha ressaltat que té bones perspectives que creu que es podran connectar amb Catalunya en un futur, mentre que Fitó ha celebrat la nova ruta i les oportunitats que generarà.

Han assistit a l'acte, a més, el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls; la regidor de Promoció Econòmica i Treball, Raquel Gil, i el comissionat de Relacions Internacionals i Promoció de ciutat, Pau Solanilla.