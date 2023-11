Shakira arriba a un pacte judicial per "prioritzar la seva carrera i la seva estabilitat i la dels seus fills"

Aquest acord pretén "posar un punt i final al procés"

La defensa legal de Shakira ha arribat a un acord de conformitat aquest dilluns abans del seu judici --per presumptament cometre sis delictes contra Hisenda entre 2012 i 2014-- perquè la cantant pugui "prioritzar la seva carrera i la seva estabilitat i la dels seus fills".

En un comunicat de 'Llorente y Cuenca', han detallat que, aquest acord, pretén "posar un punt i final al procés i evitar així l'impacte de l'exposició mediàtica i el temps de judici que en molts casos és d'una longitud extenuant".

"Em sentia a punt per enfrontar-me a un judici i defensar la meva innocència. Els meus advocats estaven convençuts que teníem un judici guanyador. No obstant això, després de molts anys de lluita, he pres aquesta decisió", ha manifestat l'artista.

Ha detallat que tenia dues opcions: "Continuar lluitant fins al final, i hipotecar la meva tranquil·litat i la dels meus fills; deixar de fer cançons, àlbums i gires, sense poder gaudir de la meva carrera i les coses que m'agraden, o pactar, tancar i deixar enrere aquest capítol de la meva vida mirant cap endavant".

A més, en el mateix comunicat, Shakira ha sostingut que vol que els seus "fills visquin una vida plena" i enfocar-se en el que és realment important, veure'ls créixer i passar temps amb ells, en les seves paraules.

CAS ADMINISTRATIU

Per contra, Shakira continuarà la "lluita contra l'Agència Tributària en el cas administratiu per l'exercici fiscal del 2011, una via amb menys desgast i exposició que la penal".

"Des del fons fins a la forma, el cas del 2011 és un contrasentit; no només perquè no estava ni a prop de ser resident en el 2011, sinó perquè m'han fet pagar per tot el capital de treball de la meva gira. No han tingut en compte les despeses en les quals vaig incórrer i vaig acabar pagant les despeses de la meva gira dos cops", afegeix l'artista en el comunicat.

També confia en l'"adequat discerniment de les autoritats de justícia, i en què sabran separar la manera en què ha finalitzat aquesta causa penal, sense que condicioni o afecti el més mínim el cas del 2011, ja que es tracta d'un compartiment jurídic estanc i un procés completament diferent amb caràcter general".