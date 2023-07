Shakira afirma haver "actuat sempre conforme a la llei" després de la seva segona causa per presumpte frau

BARCELONA, 20 jul. (EUROPA PRESS) -

La cantant Shakira ha defensat "haver actuat sempre conforme a la llei i sota el consell dels millors experts fiscalistes" després de saber-se que el jutjat d'instrucció 2 d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha obert una segona causa contra l'artista per dos presumptes delictes contra Hisenda per l'IRPF i l'impost sobre el patrimoni del 2018 arran d'una querella de la Fiscalia.

En un comunicat, la defensa ha afegit que ara com ara no ha rebut cap notificació formal de la querella sinó que ho ha sabut abans pels mitjans de comunicació, la qual cosa a parer seu evidencia "la pressió mediàtica i reputacional a la qual es veu sotmesa".

En el mateix sentit, ha recordat que "com és sabut públicament, i tal com es va notificar oficialment a la Hisenda espanyola, des de fa uns mesos Shakira resideix a Miami, per la qual cosa se li haurà de notificar personalment al seu nou domicili".

La defensa de la cantant ha afirmat que Shakira està "centrada en la seva vida artística a Miami i està tranquil·la i confiada en la resolució favorable dels seus assumptes fiscals".

La cantant ja va ser investigada fiscalment i està en espera de judici, previst per al 20 de novembre, per presumptament defraudar 14,5 milions d'euros a Hisenda entre 2012 i 2014.