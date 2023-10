'S'ha acabat!' lamenta "expressar la llibertat d'expressió" a través d'un cordó policial

BELLATERRA (BARCELONA), 3 oct. (EUROPA PRESS) -

El responsable d'Universitats de 'S'ha Acabat!', Hugo Escarpa, ha lamentat haver d'"expressar la llibertat d'expressió a través d'un cordó policial", després que diversos manifestants del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc) han protestat en contra de la presència de l'entitat a la fira de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a Bellaterra (Barcelona).

"Som un dia més aquí, com cada any a la fira d'associacions, i ens trobem el mateix de sempre. No ha canviat res", ha dit en unes declaracions a la premsa.

S'ha queixat que un grup de "reaccionaris" els impedeixi poder caminar lliurement per un campus que és de tothom, en les seves paraules, i ha animat la ciutadania a assistir a la manifestació contra l'amnistia del pròxim 8 d'octubre a Barcelona.