La Setmana Santa registra menys trànsit i entrades als comerços a Espanya, segons TC Group Solutions

BARCELONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -
La Setmana Santa ha registrat menys trànsit i entrades a les botigues respecte a l'any anterior i, per tant, una evolució negativa per al sector retail a Espanya, segons les dades recollides per TC Group Solutions, empresa especialitzada en 'retail intelligence', a través dels seus sensors instal·lats als principals carrers i establiments comercials del país.
El trànsit de vianants general ha baixat un -0,5% respecte al 2025, mentre que les entrades a botiga han registrat una caiguda del -3,2%, informa la companyia en un comunicat aquest dijous.
La Comunitat de Madrid encapçala el descens d'entrades a botiga (-8,9%), seguida de caigudes més moderades en altres territoris com Catalunya (-2,8%).