La Setmana Europea de l'Energia Sostenible farà activitats a tot Catalunya des d'aquest dimarts

BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -

Catalunya celebrarà la Setmana Europea de l'Energia Sostenible amb activitats arreu del territori de dimarts a dijous, sota el lema 'Passa a l'acció, canviem l'energia' per conscienciar sobre la necessitat d'un model energètic descarbonitzat.

Sota aquest paraigua també se celebraran activitats fins a finals de juliol, i aquesta edició proposa accions a la llar, la mobilitat i les energies renovables, informa la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat en un comunicat aquest dilluns.

En l'àmbit de la llar, una de les accions recomanades per reduir la demanda d'energia és usar la bomba de calor per escalfar i refrescar l'habitatge o generar aigua calenta sanitària, i es posa a la disposició de la ciutadania un conjunt d'eines per optimitzar el consum i la contractació d'energia.

En relació amb la mobilitat, destaca l'ús del vehicle elèctric i es facilita a la ciutadania informació sobre aquests, com la calculadora de vehicles eficients per mesurar els beneficis energètics, ambientals i econòmics.

En energies renovables, es recorda que les comunitats energètiques són una eina que permet accedir a energia d'origen renovable i compartir-la.

LA SETMANA DE L'ENERGIA

Una de les accions destacades a la Setmana serà 'Portes obertes a la transició energètica', que des d'aquest dimarts permetrà visitar les instal·lacions de producció d'energia renovable o d'eficiència energètica de diferents edificis i equipaments públics de la Generalitat.

A més s'oferiran tallers, cursos i exposicions itinerants que aprofundeixen en qüestions com la contractació i la gestió de l'energia, l'autoconsum amb plaques solars fotovoltaiques, l'eficiència energètica en la llar, el vehicle elèctric, la infraestructura de recàrrega o la rehabilitació i la certificació energètica d'edificis.

La Setmana Europea de l'Energia Sostenible és una iniciativa de la CE, i la campanya a Catalunya està organitzada per l'Institut Català d'Energia de la Generalitat; la Diputació de Barcelona, la de Girona, la de Tarragona i la de Lleida; la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat; l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i el Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (Cilma).