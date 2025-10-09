La Setmana Bio oferirà unes 450 activitats sobre alimentació ecològica a Catalunya

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
La pròxima edició de la Setmana Bio oferirà arreu de Catalunya més de 450 activitats relacionades amb l'alimentació ecològica, segons ha informat aquest dijous en un comunicat la Generalitat, organitzador de la iniciativa.
Se celebrarà de l'11 al 19 d'octubre i l'objectiu "és promocionar i donar a conèixer la producció i alimentació ecològiques a tota la població catalana".
També es vol promocionar els pagesos i empreses del territori i, amb aquest objectiu, hi ha moltes de les activitats que les han preparat ells mateixos.
En la tretzena edició, la Setmana Bio presenta un programa d'activitats amb xerrades divulgatives i tècniques, tast de productes, activitats infantils i activitats per descobrir la producció i l'alimentació ecològica fent esport.
A més a més, es podran fer visites guiades a explotacions i hi haurà propostes dirigides a donar a conèixer de primera mà què és la producció i els productes.