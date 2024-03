Set presons catalanes no obren les cel·les a més de 6.000 presos per les protestes dels funcionaris

BARCELONA 18 (EUROPA PRESS)

Set presons de Catalunya no han obert les cel·les dels presos aquest dilluns (amb uns 6.000 afectats en total) a causa de les protestes dels funcionaris del sector, que mantenen mobilitzacions des del dijous de la setmana passada arran de l'homicidi d'una cuinera a la presó de Mas d'Enric (Tarragona) a mans d'un pres que després es va suïcidar.

Les presons que no han obert les cel·les aquest dilluns al matí són Mas d'Enric, Ponent (Lleida), Puig de les Basses (Girona), Lledoners i Wad-Ras (Barcelona), i ara com ara tampoc no han obert i "probablement" durant el dia tampoc no ho faran Brians 1 i 2 (Barcelona), informen fonts de la Conselleria de Justícia, Drets i Memòria.

En aquestes dues darreres presons hi ha 1.200 i 1.600 interns afectats, mentre que la presó de Quatre Camins (Barcelona) ha obert les cel·les "sense activitat" i la presó de Joves (Barcelona) les ha obert i els presos poden fer vida al mòdul amb limitacions respecte al que és habitual.

Aquest dilluns al matí, des d'aproximadament les 6.30 hores, els funcionaris han tallat els accessos a cinc presons: Brians 1, Brians 2, Quatre Camins, Ponent i Mas d'Enric.

La Generalitat va convocar els representants sindicals a una reunió aquest dilluns a les 9 hores però no hi han assistit, com ja van fer quan van ser convocats la setmana passada.