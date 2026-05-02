Set experts neerlandesos en joves infractors visiten el sistema judicial juvenil català

BARCELONA 2 maig (EUROPA PRESS) -
Una delegació de Països Baixos integrada per 7 experts en menors infractors han visitat aquesta setmana els serveis i unitats del sistema de justícia juvenil a Catalunya per conèixer-ho en primera persona.
En un comunicat aquest dissabte, el Govern ha explicat que l'equip desplaçat a Catalunya l'ha encapçalat la professora d'Intervencions Judicials en Menors de la Facultat de Dret de la Universitat Erasums de Rotterdam, Jolande ui Beijerse, que acutalment lidera el projecte d'investigació 'In Search We Trust'.
Les visites han permès als experts conèixer el Servei de Mediació i Assessorament Tècnic en aquesta matèria, situats a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, on s'han pogut reunir amb un fiscal i un jutge, i també han debatut sobre el marc legal del sistema de justícia juvenil a Espanya.