Set empreses del sector ferroportuari del Port de Barcelona s'afegeixen a l'Efficiency Network

Set operadors ferroviaris del Port de Barcelona han autoritzat la marca de qualitat Efficiency Network a analitzar els seus processos interns amb l'objectiu de millorar la qualitat del servei i optimitzar la traçabilitat del transport per ferrocarril, informa l'entitat portuària en un comunicat aquest dilluns.
Les empreses amb les quals s'ha encetat aquesta nova etapa són Adif, Hutchison Ports Best, APM Terminals Barcelona, Synergy, Transportes Portuarios, CMA-CGM i Cosco.
Les proves es duen a terme utilitzant el model d'indicadors desenvolupat per Efficiency Network i consensuat amb el Grup de Treball de la Comunitat Ferroportuaria del Port de Barcelona, una eina dissenyada per mesurar i auditar la qualitat del servei.