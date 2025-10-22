Servihabitat impulsa la venda de més de 5.200 actius immobiliaris a Espanya

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
Servihabitat ha promogut tres campanyes comercials amb les quals impulsarà la venda de més de 5.200 actius immobiliaris a tot Espanya, informa en un comunicat aquest dimecres.
L''asset manager' dedicat a la gestió d'actius immobiliaris i financers centra aquestes iniciatives en els segments residencial, terciari i terrenys, que busquen oferir oportunitats adaptades a diferents perfils de comprador, juntament amb l'oferta d'avantatges econòmics dissenyats per incentivar la compra.
El director executiu de REOs Sales de Servihabitat, Xavier Aguilera, ha destacat que l'objectiu és oferir solucions adaptades a les diferents tipologies d'actius.