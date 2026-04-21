Servihabitat comercialitza una nova cartera de 280 actius per a inversors professionals

BARCELONA 21 abr. (EUROPA PRESS) -
Servihabitat ha llançat la comercialització d'una nova cartera de 280 actius immobiliaris i financers per a inversors professionals, valorada en prop de 34 milions d'euros, informa en un comunicat aquest dimarts.
La cartera inclou sòls i obres aturades en diferents fases de desenvolupament i es distribueix de manera diversificada a Espanya, amb més concentració a Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Andalusia, la Comunitat Valenciana i Catalunya.
La comercialització d'aquesta cartera va en línia amb l'estratègia d'especialització i amb l'objectiu de reforçar la seva proposta de valor en el segment inversor immobiliari de l'empresa.
En concret, es tracta de 250 sòls i 30 obres aturades, i es comercialitzarà a través de Servihabitat professional.
El director de Producte Professional de la companyia, Luis Sánchez, ha explicat que és la primera vegada que comercialitzen aquests productes "amb un enfocament específicament dirigit a aquest perfil, oferint informació completa, interlocució directa i un procés de negociació més àgil i flexible".