Serveis mínims del 66% en el transport públic per la vaga del 15 d'octubre per Palestina

En educació fixa una persona de l'equip directiu i fins a un 50% de docents
BARCELONA, 10 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha decretat uns serveis mínims del 66% en el transport públic durant la vaga general convocada per diferents sindicats el proper 15 d'octubre en solidaritat amb Palestina, segons figura en l'ordre publicada aquest divendres i consultada per Europa Press.
Per la seva banda, en els centres docents no universitaris i de preescolar, ha d'haver-hi com a mínim una persona de l'equip directiu; dos docents per cada quatre classes en educació infantil i primària; un docent per cada tres classes en educació secundària, i un 50% d'us docents en educació especial, guarderies i horari de menjador.
En les funcions d'atenció telefònica d'emergències i urgències, els serveis mínims són del 85% per a les comunicacions que s'han de gestionar sense demora, i en subministrament s'han de garantir el funcionament i la reparació d'avaries urgents.
Les empreses de seguretat privada hauran de garantir uns serveis mínims d'entre el 95% en instal·lacions petroquímiques o serveis de subministrament d'aigua, gas i electricitat, entre altres, i el 60% en centrals d'alarma.
D'altra banda, s'ha d'assegurar el transport de mercaderies imprescindibles per proveir als establiments sanitaris i les farmàcies; i el servei de grues ha de retirar els vehicles que obstaculitzin la circulació, estacionats en passos de vianants o en aparcaments per a discapacitats, i l'assistència a avaries i accidents.
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
S'haurà d'assegurar el normal funcionament dels serveis d'urgències hospitalàries i de les unitats especials, així com garantir la radioteràpia i quimioteràpia en "situacions urgents i de necessitat vital", així com l'activitat quirúrgica inajornable.
A més, s'ha d'assegurar la normal atenció dels pacients en els serveis de neteja, hostaleria i transport, entre altres.
En els centres extrahospitalaris, s'ha de garantir l'assistència urgent amb un 25% de la plantilla, i en el Banc de Sang i Teixits, el 50%.
SERVEIS FUNERARIS I MITJANS
En els serveis funeraris, els serveis mínims són del 85% en la recollida de difunts i el 50% en els serveis administratius i d'atenció als familiars.
En els mitjans públics, s'haurà de produir i emetre el 50% de continguts habituals en tots els canals i emetre la informació necessària en cas d'emergència per a la població.