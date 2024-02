Serveis mínims del 66% en hora punta a Rodalies aquest divendres a Catalunya per la vaga

BARCELONA, 8 febr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat ha dictat per a aquest divendres uns serveis mínims del 66% en hora punta a Rodalies i del 33% durant la resta de la jornada a Catalunya per la vaga convocada per CC.OO. a Renfe i Adif.

Segons un comunicat de la Conselleria, les franges amb el 66% de serveis mínims van des de les 6.00 hores fins a les 9.30 hores i des de les 17.00 hores fins a les 20.30 hores.

Quant als trens de Mitja Distància, el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha publicat que ha determinat un 65% de serveis mínims.

També ha fixat un 73% de serveis mínims als trens d'AVE i Llarga Distància i un 25% als trens de mercaderies.

La jornada de vaga convocada pel sindicat a nivell nacional té una durada de 23 hores i vol reivindicar el desbloqueig dels convenis col·lectius ja pactats entre sindicats i empresa, que el Govern central ha paralitzat, asseguren.