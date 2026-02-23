Serveis mínims del 50% dimarts i dimecres i del 66% durant l'MWC per la vaga a FGC

BARCELONA 23 febr. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha fixat per a dimarts i dimecres serveis mínims del 50% en hora punta i del 25% durant la resta del dia a Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), i per als dies 2, 3 i 4 de març del 66% i 33%, respectivament, arran de la vaga convocada pel Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) per reclamar més seguretat.
En vista de l'anunci de vaga convocada per Semaf divendres passat a FGC, on té una representació minoritària del 13% i en horaris de 0 a 3 hores, de 6 a 9 hores i de 10 a 00 hores, el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat ha establert uns serveis mínims que es reforçaran durant la celebració del Mobile World Congress (MWC), que es fa del 2 al 5 de març.
Aquest dimarts i dimecres, hi haurà un 50% del servei en les franges horàries de 6 a 9 hores i de 16 a 18 hores i un 25% durant la resta de la jornada, mentre que els dies 2, 3 i 4 de març hi haurà un 66% del servei en les franges horàries de 6 a 9 hores i de 16 a 18 hores i del 33% durant la resta del dia.
un cop anunciada la vaga, FGC va manifestar "sorpresa" per aquesta convocatòria de Semaf i va destacar que mai s'havia fet arribar a la direcció de l'empresa cap d'aquestes propostes al Comitè de Seguretat en la Circulació, ni directament ni com a comunicat, textualment.
Així mateix, va informar que actualment "no hi ha obert cap procés de negociació amb el Comitè d'Empresa en Ferrocarrils".