El servei de taxi de Cabify a Barcelona supera els 1.000 viatges en la primera setmana

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 març (EUROPA PRESS) -
El servei per contractar un taxi a Barcelona a través de l'aplicació de Cabify ha superat els 1.000 viatges una setmana després de posar-se en marxa a la ciutat, fet que reflecteix l'"acollida" del servei i reforça el posicionament de l'empresa, ha valorat Cabify en un comunicat aquest dilluns.
A més a més, ha destacat el nombre "significatiu" de taxistes que s'han registrat a la plataforma, i que treballen amb una comissió d'intermediació del 7%, la més baixa del mercat, segons l'empresa.
Durant aquest període, les destinacions més sol·licitades pels usuaris han estat l'Aeroport de Barcelona-el Prat i el districte de l'Eixample.