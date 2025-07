En servei la ronda Nord i la rotonda de l'Enkalene al Prat de Llobregat (Barcelona)

BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha posat en servei el vial 59 de 2,48 quilòmetres de longitud, conegut com ronda Nord del Prat i la rotonda del polígon Enkalene, al Prat de Llobregat (Barcelona), després d'invertir-hi una mica més de 3 milions d'euros, informa en un comunicat aquest dimarts.

Els treballs enllestits proporcionen accés al Centre Direccional del Prat de Llobregat des de la ronda de Ponent del polígon industrial Enkalene i completa, juntament amb la B-250, la ronda perimetral del municipi.

La nova rotonda és "essencial" per garantir una circulació fluïda i segura, i ha calgut condicionar el tram de carrer afectat tant per aquesta intersecció com per a la construcció del canal de drenatge.

La ronda Nord compta amb un carril per sentit de 3,5 metres i vorals d'un metre d'amplària, a més de bermes d'un metre d'amplària.

Les mesures dels vorals permeten que la velocitat màxima d'aquest tram sigui de 50 quilòmetres per hora.