El servei ginecològic de Seat i Cupra detecta 214 afeccions rellevants entre les seves treballadores

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
El servei de ginecologia del Centre d'Atenció i Rehabilitació Sanitària (CARS) de Seat i Cupra ha detectat 214 patologies rellevants, oncològiques o premalignes, en treballadores de la companyia des que es va crear fa 9 anys, informa en un comunicat aquest dijous l'empresa.
En total, el servei ha dut a terme més de 10.000 revisions mèdiques, que han servit per detectar 214 patologies rellevants, de les quals 12 són processos oncològics confirmats entre càncer de mama i de coll uterí i 202 en fase premalignes.
El programa de prevenció del CARS, que es troba dins les instal·lacions de la planta de Martorell (Barcelona), ofereix a les més 4.000 treballadores de la companyia i el Grup Volkswagen a Espanya revisions ginecològiques anuals.