BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha posat en servei els dos nous ascensors de l'estació de l'L1 d'El Clot del Metro de Barcelona, informa en un comunicat aquest dimecres.
Aquests ascensors s'han instal·lat amb motiu de les obres per millorar l'accessibilitat de l'intercanviador d'El Clot i connecten el vestíbul amb les andanes.
Els treballs van arrencar el gener del 2024 per millorar l'accessibilitat de les estacions de l'L1 i a l'L2 del Metro i de l'estació de Rodalies, i encara queda pendent la instal·lació de dos ascensors per connectar les andanes de la línia L1 amb les de l'L2.