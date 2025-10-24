Un servei de busos cobrirà el tall de l'R4 per les obres a Montcada (Barcelona) el 2 de novembre

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
Renfe oferirà el diumenge 2 de novembre un servei alternatiu per carretera a la línia R4 de Rodalies entre Fabra i Puig i Cerdanyola del Vallès per les obres a l'estació de Montcada Bifurcació (Barcelona) que executa Adif.
Així, la línia R4 oferirà el servei amb tren a dos trams, el que discorre entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) o Martorell i Badalona i el que va de Manresa o Terrassa a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), segons ha informat Renfe aquest divendres en un comunicat.
Els treballs a l'estació de Montcada també afectaran el servei de l'R7, que a partir del 2 de novembre i fins al maig del 2026, interromprà la circulació ferroviària en aquesta línia.