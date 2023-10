Serret veu optimisme i "cautela" dels delegats del Govern a la UE per l'oficialitat del català

El Govern encetarà una segona ronda de contactes amb governs, consolats i ambaixades per buscar suports



BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Acció Exterior i Unió Europa de la Generalitat, Meritxell Serret, ha assegurat que els delegats del Govern als diferents països de la UE i l'executiu català tenen "sensació d'optimisme, però tota la cautela" sobre l'oficialitat del català a la UE.

En unes declaracions després de reunir-se amb els delegats del Govern a la UE per coordinar contactes sobre l'oficialitat del català, Serret ha celebrat que "no hi ha oposicions frontals, no hi ha posicions de veto".

"També és cert que ens falta acabar de consolidar aquesta confiança perquè l'aprovació del català pugui ser aprovada per la unanimitat dels membres del Consell de la UE", ha afirmat en referència a la segona votació sobre aquest assumpte que se celebrarà el 24 d'octubre.

ESFORÇOS, RECURSOS I ARGUMENTS

Serret ha assegurat que estan exigint al Ministeri d'Exteriors espanyol "destinar el màxim d'esforços, recursos, arguments i elements que esvaeixin qualsevol dubte i qualsevol por" per aconseguir l'oficialitat del català.

La consellera ha explicat que ara el Govern encetarà una segona ronda de contactes "encara amb més força", després que el Consell de la UE va rebutjar el 19 de setembre l'oficialitat del català.

Ha concretat que el Govern està mirant de desenvolupar al màxim la seva "capacitat de relació, actuant a través de l'equip de les delegacions a cadascun dels països", mitjançant contactes amb els governs dels estats, la xarxa del cos consular i ambaixades i representants permanents de països davant les institucions europees.

Ha descartat concretar reunions: "Serem sempre molt discrets, no posarem mai el focus en cap estat", ha destacat la consellera.

Serret també ha explicat que el Govern està en contacte amb el Ministeri d'Exteriors per traslladar-los "la màxima exigència" i posar-se a la seva disposició per complementar-se i aconseguir que els estats de la UE donin suport a l'oficialitat del català.