Serret veu "amb bons ulls" que Israel i Palestina reprenguin el diàleg en una cimera a Barcelona

Celebra la proposta de Sánchez que la cimera de la UpM del 27 de novembre serveixi per al diàleg



BARCELONA, 18 oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat, Meritxell Serret, ha afirmat que veu "amb bons ulls" que la pròxima cimera de la Unió pel Mediterrani (UpM) a Barcelona pugui servir perquè Israel i Palestina reprenguin el diàleg, tal com va proposar dimarts el president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez.

En una entrevista aquest dimecres a Ser Catalunya recollida per Europa Press, Serret ha sostingut que el Govern està a favor "de totes aquelles iniciatives que van a favor de la pau, de la convivència".

La consellera no ha aclarit si el Govern central va informar la Generalitat que Sánchez faria aquest anunci, que aquesta cimera del 27 de novembre servís com a oportunitat perquè Israel i Palestina participin "en igualtat de condicions", segons va afirmar Sánchez.

"És una potestat del Consell de la UE", ha respost Serret, que ha subratllat que la Generalitat té molt bona relació amb la UpM i tota la vocació de remar a favor de la convivència i l'acostament del Mediterrani i d'Europa.

RECONEIXEMENT DE PALESTINA

Preguntada per si veu factible que Espanya reconegui com un estat tant Palestina com Israel, la consellera ha assegurat que "aquesta proposta dels dos estats és aquella que surt també d'aquells acords i d'aquell debat que va tirar endavant a nivell multilateral i que és la proposta avalada per les Nacions Unides".

Serret ha subratllat que aquest reconeixement "ha de ser la base per aconseguir aquesta solució de convivència en pau, de respecte mutu, de capacitat de convivència", i ha apostat per la via diplomàtica com l'única manera d'avançar en la resolució del conflicte, amb respecte al dret internacional, als drets humans i a la població civil.

Sobre si la Generalitat està disposada a acollir els migrants que estan arribant aquestes últimes setmanes a les Canàries, la consellera ha respost que el Govern i Catalunya tenen "sempre aquesta vocació d'acollir", però ha recordat que qui té competències en aquest àmbit és el Govern central.

"Ja fa temps que des del Govern reclamem i demanem poder participar molt més activament en tot el que és indispensable per fer bé aquest acolliment", i ha demanat que la Generalitat pugui planificar les polítiques d'acolliment, però amb la gestió també dels recursos necessaris per fer-ho, ha matisat.