Serret presenta a Lleida els serveis d'acompanyament als municipis per a la internacionalització

LLEIDA, 18 oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat, Meritxell Serret, ha presentat aquest dimarts en la Fira Municipàlia de Lleida els serveis d'acompanyament, formació, suport, assessorament i coordinació que el seu departament ofereix als ens municipals i comarcals per a la internacionalització.

En un comunicat, la Conselleria ha explicat que aquesta iniciativa es fa per primera vegada i forma part de l'aposta del Govern per "intensificar l'acció exterior catalana" de diversos actors de Catalunya, inclòs el món local.

Serret ha apostat per "sumar esforços, recursos i estratègies per aprofitar totes les oportunitats" i ha afegit que la Generalitat vol fomentar l'aliança entre administracions per a la projecció internacional.

Ha desitjat que amb iniciatives com aquesta es pugui "reforçar encara més la bona alineació entre administració local i Generalitat per projectar més i millor Catalunya al món".

En concret, la Conselleria ofereix als municipis serveis d'acompanyament en l'obtenció de fons europeus, en l'agermanament amb municipis d'altres països, formació en acció exterior orientada al món local i el desplegament del programa de pràctiques professionals en matèria de relacions internacionals en el món local.

També ofereixen acompanyament en internacionalització, finançament de projectes per a la internacionalització del món local, suport a la participació xarxes transfrontereres i transnacionals, assessorament en la cooperació al desenvolupament i coordinació per a la interacció amb catalans que resideixen a l'estranger.