Serret es posa a disposició del Govern francès per col·laborar "en la defensa del català"

BARCELONA, 9 juny (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, s'ha posat a disposició del Govern francès "per treballar conjuntament en la defensa del català i de la riquesa cultural i lingüística a tots dos costats del Pirineu", informa el Govern en un comunicat.

Ho ha dit aquest divendres durant el seu viatge institucional a París, després de reunir-se al Ministeri de Cultura amb el delegat general per a la Llengua Francesa i les Llengües de França, Paul de Sinety.

Serret ha compartit amb De Sinety la preocupació del Govern per la situació del català al sud de França --on la justícia va prohibir l'ús del català en els plens d'alguns municipis de la zona-- i ha reafirmat la voluntat de la Generalitat de "poder trobar maneres de dur a terme projectes conjunts per fer valer" el català i el francès.

La consellera també ha subratllat la importància de continuar treballant per "reforçar l'ús del català, sobretot entre els joves, i posicionar la llengua en àmbits estratègics per difondre-la i prestigiar-la al màxim".

Ha assegurat que tant Catalunya com França tenen desafiaments comuns i poden trobar "solucions compartides per assegurar el desenvolupament i l'adaptació als canvis socials i econòmics que provoca la globalització".