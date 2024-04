Serret homenatja els exiliats catalans a Mèxic i lamenta que "hi torna a haver exili"

BARCELONA, 21 abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Acció Exterior de la Generalitat, Meritxell Serret, ha homenatjat els exiliats catalans que van començar a arribar a Mèxic fa 85 anys després de la Guerra Civil i ha lamentat que "després de tants anys hi torna a haver exili" de catalans pel procés independentista.

El 13 de juny del 1939 va arribar a Veracruz el 'Sinaia', el primer vaixell d'exiliats de Catalunya i tota Espanya a Mèxic, des de Seta (França), informa el Govern aquest diumenge en un comunicat.

En la cerimònia, Serret s'ha compromès per un futur amb valors democràtics i republicans per aconseguir una república catalana i ha recordat els assoliments obtinguts fins ara en les negociacions amb el Govern central sobre l'amnistia als encausats pel procés independentistes.

Al matí, la consellera ha retut homenatge a l'estàtua del president mexicà Lázaro Cárdenas, que havia acollit els exiliats, i ha recordat els milers de catalans republicans exiliats a Mèxic després de la Guerra Civil.

PORTAL 'CATALUNYA A L'EXTERIOR'

A més, ha celebrat Sant Jordi acompanyada del delegat del Govern a Mèxic i Amèrica Central, Lleir Daban, a la llibreria Porrúa, on ha aprofitat per presentar el portal 'Catalunya a l'Exterior', que ajudarà els catalans a l'estranger amb els tràmits.

En aquest portal hi haurà diferents apartats amb les seves respectives informacions i tràmits per a cada moment de la migració, un espai per aprendre català i l'expedició de certificats idCAT.

Aquest portal forma part de l'estratègia Catalunya Exterior 2023-2026 anunciada pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, al desembre.

A partir del 2 de maig el portal estarà disponible a Mèxic i Amèrica Central i s'ha impulsat a l'Argentina i Alemanya.