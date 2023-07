Serret espera que Puigdemont, Comín i Ponsatí trobin "respostes" en instàncies internacionals

BARCELONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Acció Exterior de la Generalitat, Meritxell Serret, ha expressat aquest dimecres el seu suport a l'expresident Carles Puigdemont i als exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí després que la justícia europea els ha retirat la immunitat, i confia que trobin "respostes" en instàncies internacionals.

En unes declaracions als mitjans a Brussel·les, on va viatjar per fer costat als tres eurodiputats de Junts, ha dit que la sentència del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) no era la que volien però ha confiat en les estratègies de la seva defensa.

"Tota la confiança en que serà a la justícia europea, a les instàncies internacionals, on trobarem resposta davant les vulneracions de drets que sistemàticament trobem per part de l'Estat i de la justícia espanyola", ha afegit.

En el context actual, també ha cridat "a reforçar encara més el front democràtic per fer front i encarar l'amenaça" que veu en el PP i Vox.

Així, ha alertat d'un eventual escenari en el qual el PP i Vox puguin estar al capdavant del Govern central després de les generals.