Serret destaca que el pressupost d'Acció Exterior del 2024 superarà els 100 milions d'euros

BARCELONA, 28 febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Acció Exterior de la Generalitat, Meritxell Serret, ha destacat que el pressupost de la seva conselleria del 2024 superarà els 100 milions d'euros.

"Podrem disposar de més de 19 milions d'euros per a la xarxa de delegacions i gairebé 48 milions d'euros per a la política de cooperació al desenvolupament", ha concretat la consellera en unes declaracions aquest dimecres a Suècia, on està de viatge oficial.

Serret ha destacat que la partida de cooperació al desenvolupament és "la més alta dels darrers 15 anys", i ha sostingut que aquests comptes permetran fer una acció exterior útil i reforçar la internacionalització de la societat catalana.

Ha explicat que en aquest viatge oficial s'ha reunit amb representants del Ministeri d'Afers Exteriors suec, amb qui ha constatat que la invasió d'Ucraïna "és un element troncal que preocupa" Suècia.

També ha mantingut una trobada amb representants del Ministeri de Cultura suec, amb l'objectiu de "reforçar encara més els arguments" per a l'oficialitat del català en les institucions europees, una prioritat de la qual assegura que també va parlar dilluns amb el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares.