Serret demana al Consell de la UE liderat per Espanya que proposi crear la macroregió mediterrània

BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat, Meritxell Serret, ha reclamat aquest divendres al Consell de la UE, que estarà presidit fins al gener per Espanya, que posi "sobre la taula" la creació de la macroregió mediterrània.

Així s'ha pronunciat en una roda de premsa després de la reunió de la cimera celebrada a la Generalitat per impulsar una macroregió mediterrània, una trobada que ha comptat amb representants de 12 governs de 6 estats de la zona del Mediterrani i organismes internacionals, entitats i representants de les institucions europees.

"Intentarem, i el compromís que demanem a la presidència espanyola amb la declaració d'avui, és que en el seu torn de presidència posi el tema sobre la taula del Consell", ha reclamat la consellera, que ha explicat que s'ha aprovat una declaració política amb aquesta petició.

Ha destacat que la cimera ha permès "constatar la predisposició de les institucions europees" a crear la macroregió, i ha dit que s'han compromès a continuar concretant els suports amb els quals compta la iniciativa perquè pugui ser realitat com més aviat millor, ha desitjat.

La consellera ha explicat que aquest projecte es treballa des de fa anys, i ha subratllat que la Generalitat l'ha impulsat els últims mesos "amb el convenciment que el Mediterrani és una prioritat en l'acció exterior i que el futur de Catalunya passa per Europa i pel Mediterrani".

Ha definit la macroregió com necessària per afrontar el canvi climàtic i com un instrument per "unir esforços" amb la resta de països de les ribes del Mediterrani, una de les zones més afectades del món per l'emergència climàtica, ha lamentat.

"REMAR PLEGATS"

"La presidència de la UE s'hi ha mostrat més que disposada, però hem de remar plegats", ha afirmat Serret, que ha explicat que el Consell de la UE haurà d'encarregar després a la Comissió Europea la posada en marxa de la macroregió.

També s'haurà de concretar el sistema de governança d'aquest espai i els objectius concrets que mirarà d'assolir, a més dels àmbits i projectes concrets en els quals es treballarà.

Per això, ha defensat la "màxima implicació de tots els nivells de govern", ja que considera que els governs locals i subestatals han d'aconseguir que aquest projecte tingui un impacte real en les economies locals.