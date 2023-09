Serret defineix d'"anomalia democràtica" que el català no sigui oficial a la UE

Demana no reduir "la proposta que està sobre la taula" si s'ajorna la decisió



La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat, Meritxell Serret, ha definit com una "anomalia democràtica" que el català no tingui la consideració d'oficialitat a la Unió Europea.

"És una reclamació de fa 20 anys. És una qüestió de drets i per reforçar el projecte europeu i la legitimitat de les institucions de cara als catalanoparlants", ha dit en una entrevista en el diari 'El Periódico', recollida per Europa Press aquest diumenge.

Serret ha reconegut contactes amb diferents països i governs europeus perquè "arribi a bon port" la decisió, que es debatrà aquest dimarts en el Consell d'Afers Generals que tindrà lloc a Brussel·les.

Ha demanat que, si s'ajorna la decisió, el Govern central no desisteixi en la proposta: "Si cal dilatar-la, que mai no dilueixi o redueixi la proposta que està sobre la taula. Exigim al Govern central que faci el màxim perquè s'aprovi".

RETICÈNCIES D'ESTATS MEMBRE

"L'oficialitat del català no pot estar subordinada a qüestions econòmiques, i menys quan tenen un calat menor", ha dit la consellera, i ha assegurat que en el Pressupost de la UE del 2022, les despeses de traducció van significar un 0,2%, 80 cèntims per habitant.

Serret ha assenyalat el PP davant la possibilitat que la decisió sigui ajornada per dubtes d'alguns estats membre: "Hi pot haver reticències per posicionaments ideològics. Segurament, el PP s'està mobilitzant perquè hi hagi veus que ho puguin frenar."

Ha afegit que seria "una mica antidemocràtic negar el dret dels catalanoparlants a tenir la seva llengua reconeguda de manera oficial a la UE" per consideracions ideològiques o estrictament econòmiques, o per temors interns, ha dit.

AMNISTIA

La consellera ha assegurat que l'amnistia és fonamental per "acabar amb la repressió" i per avançar en la solució política i democràtica del conflicte, que passa per reconèixer el dret d'autodeterminació, segons ella.

"Aquest assumpte s'està negociant i no hi entraré. Ens ho prenem molt seriosament i volem que arribi a bon port. Com més aviat tinguem l'amnistia, millor", ha explicat.