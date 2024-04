Serret creu que la negociació amb el Govern central eleva el conflicte català a l'"àmbit internacional"

BARCELONA, 15 abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, ha afirmat que la negociació entre la Generalitat i el Govern central eleva el conflicte polític a Catalunya a l'"àmbit internacional".

Segons ha sostingut en una entrevista d'aquest dilluns a 'El Punt Avui' recollida per Europa Press, Catalunya ha d'"explicar i insistir que hi ha un conflicte polític", el qual es mostra amb la negociació explícita entre executius català i espanyol davant ulls internacionals.

Ha indicat que això ha permès al Govern "explicar la repressió judicial, els casos d'espionatge amb Pegasus i altres, que estan reconeguts internacionalment com una vulneració de drets", així com raonar la seva aposta per una solució democràtica, textualment.

Respecte a la posició d'Europa, ha assenyalat que ara diu que el diàleg Generalitat-Govern espanyol tracta "un conflicte i que ambdues parts estan negociant. Per tant, la qüestió és com Europa acompanya perquè s'avanci en solucions democràtiques".

D'altra banda, ha retret al PP que "instrumentalitzi les institucions europees per batalles polítiques internes", saltant-se totes les línies vermelles i tota la lògica de les polítiques europees, en les seves paraules.