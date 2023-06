Serret celebra que el PE reclami a Espanya una investigació pel cas Pegasus: "És un pas endavant"

BARCELONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, ha celebrat aquest dijous la decisió del Parlament Europeu (PE) de reclamar a Espanya que dugui a terme una investigació completa de l'espionatge amb el programari Pegasus a líders independentistes a Catalunya o a membres del Govern: "És un pas endavant i en línia amb el que hem estat reivindicant i treballant durant tots aquests mesos des del Govern a escala Europea".

Així ho ha dit la consellera en unes declaracions als periodistes a Ljubljana (Eslovènia), en un viatge institucional, en què ha dit que és "indispensable" que la Comissió Europea avanci per posar límits a l'ús d'aquests programes, informa el Govern en un comunicat.

Serret també ha reclamat "una definició més consensuada de què s'entén per seguretat nacional perquè no es pugui fer servir per vulnerar drets fonamentals de la ciutadania europea".

Durant el viatge a Eslovènia, la consellera ha compartit amb la ministra de Justícia eslovena, Dominika Svarc Pipan, "la necessitat de crear un marc comú en defensa de les llibertats i drets humans" arran del cas Pegasus.

"La reunió amb la ministra eslovena és un exemple de la tasca que ha fet el Govern a l'hora d'explicar el cas Catalangate, com ara rebent la delegació d'eurodiputats que han coordinat l'informe europeu o liderant des de Catalunya la Declaració de Ginebra, una iniciativa per demanar una moratòria global en l'ús d'eines de cibervigilància dirigida", diu el mateix comunicat de l'executiu català.

AGENDA POLÍTICA A ÀUSTRIA

Després del seu pas per Eslovènia, Serret es desplaçarà aquest dijous a la tarda a la regió austríaca de Carintia, on es reunirà amb el president del Parlament de Carintia, Reinhard Rohr, amb consellers de l'executiu regional i amb l'alcalde de la ciutat de Villach.

La consellera finalitzarà divendres el seu viatge a Àustria participant en l'acte d'obertura del '35 Aplec Internacional d'Adifolk', que té per objectiu donar a conèixer la cultura popular catalana al món, i inaugurarà l'exposició 'Catalonia meets Carinthia', una mostra que permetrà que els ciutadans de Villach coneguin la societat i la cultura catalanes.