Serret afirma que falten "apreciacions de caràcter jurídic" per oficialitzar el català a la UE

No es planteja trencar relacions amb Israel "de moment"



BARCELONA, 11 des. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, ha afirmat que per al debat d'aquest dimarts sobre l'oficialitat del català a la Unió Europea (UE) ja hi ha informes sobre la taula --com el dels costos-- però ha afegit que "falten encara algunes apreciacions de caràcter jurídic".

En una entrevista d'aquest dilluns a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, Serret ha acceptat que des de la Generalitat han començat els contactes amb la propera presidència del Consell de la UE, que serà belga, en cas que els 27 no donin el vistiplau a la mesura, per "assegurar que es manté aquesta proposta viva".

S'ha mostrat exigent amb la posició del Govern central davant d'aquest projecte, perquè li correspon fer "aquesta pressió, aquesta influència en la resta d'estats per aconseguir aquesta unanimitat, aquesta confiança perquè el català acabi sent oficial".

"Nosaltres continuarem sent un soci, en aquest cas, lleial per aconseguir que aquesta proposta arribi a bon port, però sempre mantindrem aquesta màxima exigència", ha dit sobre el Ministeri d'Exteriors, i ha assegurat que a l'últim debat alguns països es van queixar que la informació va arribar tard i malament.

A més, la consellera ha lamentat que el PP està intentat "boicotejar" l'oficialitat del català.

NEGOCIACIONS AMB EL PSOE

Preguntada per les negociacions entre el PSOE i els partits independentistes, Serret ha dit que ERC fa 4 anys que negocia amb els socialistes, però ha afegit que les negociacions de Junts amb el PSOE "permeten avançar i ser més forts per defensar, per exemple, l'amnistia".

"Necessàriament hem de poder anar coordinats amb aquests temes", ha dit sobre la possibilitat de negociar amb el Govern central de manera conjunta amb Junts.

RELACIONS AMB ISRAEL

"Les relacions que mantenim com a govern, de moment no ens plantegem canviar-les", ha exposat sobre les relacions entre la Generalitat i el Govern israelià.

Ha assegurat que la posició del Govern respecte al conflicte entre Israel i Hamas és la petició d'un alto el foc, el reconeixement dels estats d'Israel i Palestina, i que s'avanci cap a una resolució "en el dret internacional".