Serret acusa Junts de fer servir "les mateixes tàctiques" dels qui volen eliminar l'acció exterior

Dalmases creu que la conselleria ha perdut determinació política després del pacte de pressupostos amb el PSC



BARCELONA, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Acció Exterior i UE, Meritxell Serret, ha acusat aquest dimecres el diputat de Junts Francesc de Dalmases de fer servir "les mateixes tàctiques" dels qui volen eliminar la tasca que duen a terme, començant per les delegacions a l'exterior.

"Que utilitzin de manera reiterada les delegacions del Govern a l'exterior per al pim-pam-pum polític és una molt mala notícia per al país i per a les nostres ambicions col·lectives i, en un moment com el que vivim, més que mai", ha dit en el ple del Parlament.

Tot això després que Dalmases ha criticat la gestió de Serret al capdavant del departament a més de la reordenació que durà a terme, i ha recordat que un dels motius pels quals Junts no va donar suport als pressupostos d'aquest any va ser perquè "es va acceptar una de les línies vermelles del PSC, el de no obrir noves delegacions".

En la seva opinió, l'acció exterior requereix una determinació política que considera que s'ha perdut, i ha instat la consellera a admetre "el fracàs d'haver confiat i pactat amb el PSC".

No obstant això, Serret ha reivindicat la feina feta en matèria d'acció exterior i ha demanat a Dalmases que desisteixin de la seva estratègia: "Els resultats són fruit de la bona feina, i això situa l'acció exterior i les delegacions en el punt de mira dels qui voldrien un 155 indefinit a Catalunya".

PRESSUPOSTOS DEL 2024

"Fent retrets, insultant i menyspreant no és la millor manera d'estendre la mà", ha afegit la consellera, que ha manifestat que els agradaria trobar la complicitat de Junts en aquesta qüestió, també de cara als pressupostos del 2024.

Després de recordar que el Govern compta amb 21 delegacions que donen cobertura a 72 països, ha avisat que s'equivoquen els qui pensin que renunciaran a l'acció exterior, per deixar clar la seva voluntat de reforçar-la per impulsar la presència de Catalunya al món.

Així, ha preguntat a Dalmases on se situarà Junts: "Ho faran al costat dels qui defensem aquest gran consens de país, o jugaran a fer el politiqueig amb aquest pim-pam-pum continu, de la mateixa manera que fan els del 155 permanent? Vostès decideixen, jo ho tinc claríssim".