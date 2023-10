Serrano (PP) veu difícil que el Govern pugui "assolir els objectius establerts" sobre renovables

BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -

El diputat del PP al Parlament Daniel Serrano ha assegurat que veu difícil que el Govern pugui "assolir els passos fixats cap als objectius establerts" en matèria d'energies renovables.

"D'entrada, el balanç no pot ser més decebedor", ha lamentat en el ple monogràfic sobre energia al Parlament, en què ha assenyalat que si no es compleix amb els terminis ni els objectius és impossible "poder complir amb els objectius globals marcats per a l'any 2030 ni el 2050".

D'altra banda, ha assegurat que el decret de desplegament de les renovables "es va convertir en una barrera gairebé infranquejable per a l'aprovació definitiva de projectes i la instal·lació d'energies renovables per l'impacte social i territorial".

A més a més, ha criticat que l'executiu català "està demostrant poca agilitat en la resolució dels expedients" que afecten projectes sobre renovables que s'han presentat i ha alertat del risc que desaparegui l'interès dels promotors.

Finalment, el diputat ha responsabilitzat ERC i Junts que tots dos partits "han dirigit la conselleria competent d'impulsar les energies renovables i han fracassat, ja que les seves decisions han evidenciat que no han servit ni per potenciar-les ni per impulsar-les".