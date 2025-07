Serrano (PP): "Sánchez s'aferra al poder perquè sap que si deixa Moncloa el més segur és que marxi emmanillat o imputat"

Alerta que els socis estan disposats a "treure-li encara més" i això el converteix en el "president més perillós de la democràcia".

Descarta ara una moció de censura, però creu que cal preguntar "cada dia als socis" del PSOE si continuaran defensant Sánchez

El secretari general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, considera que els socis del PSOE estan disposats a "treure encara més" el cap de l'executiu, Pedro Sánchez, i ha alertat que la situació actual el converteix en el "president més perillós de la democràcia", atès que, a parer seu, és "tremend" el "mal" que està disposat a infligir a l'estat de dret i a la democràcia "per mantenir-se en el poder".

"Sap que si convoca una qüestió de confiança la perd i que si convoca eleccions també les perd. I per això el que fa és aferrar-se al poder com pugui i a costa del que pugui perquè sap que el moment en què deixi La Moncloa el més segur és que se'n vagi o emmanillat o imputat", ha declarat Serrano en una entrevista concedida a Europa Press.

Serrano ha qualificat de "previsible" el suport dels aliats del PSOE a Sánchez que es va veure aquesta setmana en el debat monogràfic del Congrés sobre corrupció. "Ningú pensava que s'anés a aixecar un halo de dignitat en cap dels seus socis per demanar-li que convoqui eleccions", ha emfatitzat.

AVISA ELS SOCIS QUE EN SERAN "CÒMPLICES" SI CONTINUEN AMB EL SEU SUPORT

Això sí, ha avisat que si aquests partits continuen donant suport a Sánchez seran "còmplices" de la corrupció. "I a mi em sembla que encara queda molt per saber-se d'aquesta trama corrupta i mafiosa del PSOE", ha postil·lat.

A parer seu, els socis, "en veure tan feble el president del govern", creuen que poden "treure-li encara més". "Això converteix Sánchez en el president més perillós que ha tingut la democràcia perquè el mal que és capaç d'infligir al nostre estat de dret, a la nostra democràcia, als nostres valors i a les nostres institucions és tremend, per mantenir-se al poder", ha ressaltat, per assenyalar que "ell mateix va dir que no convocava perquè temia que governés el PP".

Davant de les veus del PP --com la de l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre-- que defensen una moció de censura amb el compromís de convocar immediatament eleccions, Serrano ha descartat aquesta opció en aquest moment perquè no tenen els vots.

Això sí, ha admès que aquesta moció es presentarà en el moment en què "hi hagi quatre socialistes o quatre diputats" pertanyents als grups que van donar suport a Sánchez en la investidura que tinguin "més dignitat que ganes de treure-li alguna cosa al govern".

A més, ha advertit que si els socis "continuen mantenint aquesta via de respiració a Sánchez és perquè són capaces de treure-li més coses", una moció de censura amb votació al ple del Congrés "sí que seria una victòria" per al cap de l'executiu.

Serrano ha assenyalat que la "responsabilitat" és dels aliats del PSOE. "Evidentment el que cal fer és preguntar cada dia als seus socis si els continua semblant correcte que el govern continuï amb tota la corrupció que hi ha en aquests moments", ha subratllat.

El secretari general del PP de Madrid ha recordat les paraules del president del seu partit al congrés del PP assegurant que només hi ha dues opcions, o Sánchez o ell. "Això va de dignitat, d'ètica i de neteja enfront de l'abocador en què s'ha convertit el Govern d'Espanya i el PSOE", ha emfatitzat.