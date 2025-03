Serrallonga (Fira de Barcelona) valora "molt positivament" l'MWC 2025

Reitera que el contracte amb la GSMA té "voluntat de permanència a Barcelona"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 6 (EUROPA PRESS)

El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, ha valorat "molt positivament" l'edició 2025 del Mobile World Congress (MWC), que s'ha celebrat des de dilluns i fins aquest dijous al recinte Gran Via de la institució firal.

La trobada ha tancat amb 109.000 assistents, prop del rècord de visitants del 2019, als quals s'han de sumar els 20.000 de la primera edició del Talent Arena, celebrada al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.

Serrallonga ha explicat que el CEO de la GSMA, John Hoffman, els ha traslladat que l'edició d'enguany ha estat un "èxit rotund" i ha afegit, textualment, que no hauria pogut anar millor.

El director general ha dit que a aquests 109.000 participants s'hi han de sumar els 20.000 assistents al Talent Arena, per la qual cosa se superaria "amb escreix" l'edició del 2019.

"Estem molt satisfets que hagi passat. De nou, ha estat un privilegi per a Barcelona, per a la Fira, per al país poder celebrar aquest esdeveniment a casa nostra. És conseqüència de molta feina", ha dit.

Preguntat per la celebració de l'MWC a Barcelona més enllà del 2030, ha dit que el contracte amb la GSMA té "voluntat de permanència a Barcelona".

SUPORTS

Serrallonga ha destacat que "aquest gran èxit és conseqüència de molts suports", entre els quals ha citat les administracions, els Mossos d'Esquadra, el transport públic, els taxis o el sector de la restauració, entre d'altres.

El director general ha subratllat que l'MWC reuneix visitants d'empreses petites, start-ups, empreses mitjanes, grans empreses, empreses líders, institucions públiques i institucions privades "i totes tenen aquí el seu punt de trobada en tecnologia digital i connectivitat".

Preguntat per si l'edició 2026 del Talent Arena es mantindrà al recinte Montjuïc de la institució firal, Serrallonga ha dit que és aviat per dir-ho i que a partir de divendres començaran a treballar en el pròxim MWC.